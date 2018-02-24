Представлена роскошная версия британского седана MG 6

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Возрожденный британский бренд Morris Garages, который на данный момент принадлежит китайским инвесторам, расширил линейку комплектаций флагманского седана MG 6. Отмечается, что теперь «топовая» версия автомобиля получила расширенный список оснащения и отделку салона из натуральной кожи.

В феврале нынешнего года компания MG вывела на китайский автомобильный рынок новые версии седана MG 6. Новинка 2018 модельного года получила довольно широкий список оснащения, в который теперь включен адаптивный круиз-контроль, система экстренного торможения, некоторые функции полуавтономного управления, а также камеру заднего вида. Кроме того, сидения модели теперь обиты натуральной кожей.

Что касается технических характеристик, то новый MG 6 по-прежнему оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором, который способен генерировать 169 лошадиных сил. В зависимости от комплектации седан может оснащаться 6-диапазонной АКПП или 7-ступенчатым роботом, но система переднего привода является безальтернативной.

Напомним, что новое поколение MG 6 дебютировало в Китае в середине 2017 года. Модель получила серьёзные обновления в плане внешности, а также получила более современный интерьер.