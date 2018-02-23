Составлен ТОП-10 самых экономичных гибридных авто 2018 года

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Плагин-гибридные автомобили в наши дни становятся идеальным решением для тех, кто планирует сэкономить на топливе. Журналисты российских автомобильных порталов составили ТОП-10 гибридных моделей 2018 года, которые потребляют менее семи литров бензина на каждые 100 километров пути.

На десятом месте рейтинга расположился гибридный Lincoln MKZ, который на каждые 100 километров пути при движении по городу расходует всего 6,19 л бензина. Далее следует подключаемый Ford C-Max, который в городском цикле потребляет всего 6,15 литра топлива. Восьмая строчка рейтинга досталась KIA Optima Hybrid, который уменьшает показатель расхода до 5,11 литра.

Далее в рейтинге следует гибридный представительский седан Ford Fusion, который требует всего 5,1 литра топлива, а на шестом месте рейтинга находится Toyota Prius C в кузове хэтчбек с результатом в 4,9 литра.

В первую «пятерку» смогли попасть такие модели как Chevrolet Malibu PHEV и KIA Niro, которые имеют общий показатель в 4,8 литра бензина на 100 км по городу. Третья строчка досталась Toyota Camry Hybrid (4,6 литра), за которым следует седан Toyota Prius (4,45 литра). Самым экономичным гибридом был признан Hyundai Ioniq Hybrid с расходом в 4,13 литра топлива.