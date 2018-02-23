Сегодня, 22:00

«Макларен» представила новый оранжево-синий болид MCL33. Данная информация озвучена пресс-центром команды Формулы-1 британской машиностроительной компании. Машина примет предназначена для гонок сезона-2018.

Оранжевый цвет для «Макларен» является своего рода классикой. В таком же цвете болиды британской марки выступали на треке в 60-е годы.

Новый болид MCL33 прокомментировал Фернандо Алонсо, двукратный чемпион Формулы-1. По словам гонщика, машина выглядит продуманно и изящно, и оранжево-синяя палитра ей подходит. Кроме того, спортсмен отметил, что в случае, если команде «Макларен» удастся развить основные качества прошлогоднего шасси, и соединить их с улучшенным агрегатом Renault, команда британской марки сделает шаг вперед.

К слову McLaren за свою полувековую историю еще ни разу не использовала двигатель Renault. Ранее британцы сотрудничали с японской компанией Honda.

За руль нового болида MCL33 в нынешнем году сядет испанский гонщик Фернандо Алонсо, который выступает за McLaren уже четвертый сезон кряду. Пару ему составит бельгийский пилот Стоффель Вандорн, и для него сезон-2018 станет вторым полноценным в Формуле-1.