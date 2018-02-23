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Обновленный фургон Fiat Doblo добрался до России

Сегодня, 16:00

Российское подразделение итальянской компании Fiat Professional 23 февраля нынешнего года начало продажи обновленного коммерческого фургона Fiat Doblo. Отмечается, что российские клиенты смогут приобрести модель в двух вариантах исполнения и с безальтернативным бензиновым мотором.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», новый Fiat Doblo для России пришёл на смену прежнему Fiat Doblo Classic. В плане внешности новинка отличается более плавными линиями кузова, а также полностью пересмотренной передней оптикой и решеткой радиатора. Кроме того, автомобиль получил усиленные бамперы и новые 16-дюймовые колесные диски.

Что касается линейки моторов, то тут разнообразия ожидать не стоит. Модель доступна с исключительно с 1,5-литровым бензиновым «атмосферником», который способен генерировать 95 лошадиных сил, работая в тандеме с 5-ступенчатой МКПП. Fiat Doblo оснащается передним приводом и независимой подвеской сзади.

Новый Fiat Doblo для российского рынка предложен в двух вариантах исполнения. Fiat Doblo Cargo представляет собой цельнометаллический фургон грузоподъёмностью в 900 килограммов, а пассажирский Fiat Doblo Combi имеет пять посадочных мест, но может увезти 450 килограммов.


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