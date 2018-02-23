Представлен "клон" родстера Mazda MX-5 в лице Mitsuoka Himiko

Сегодня, 09:20

Японская машиностроительная компания Mitsuoka презентовала свою новую модель Himiko. Новинку можно назвать точной копией родстера Mazda MX-5 четвертой генерации.

Нужно сказать, что для того, чтобы узнать в новой модели культовый японский родстер, нужно напрячь зрение. Конструкторы Mitsuoka изменили кузов, в котором широко применялись панели, выполненные из армированного пластика. Также инженеры далеко вперед вынесли переднюю ось, благодаря чему автомобиль получил "мультяшную" внешность.

Длина Mitsuoka Himiko увеличились в сравнении с донором на 665 мм. Также выросла колесна база (на 600 мм). Новинку снабдили зачерненными секциями передних крыльев и тонкими полосами светодиодных ходовых осветителей. Крышка багажного отсека получила контрастный черный цвет. Салон новинки фактически повторяет интерьер Mazda MX-5.

Под капот новинка получит 1,5-литровый агрегат Skyactiv-G с отдачей 131 лошадиную силу. Он работает в паре с 6-диапазонной МКПП и АКПП. На рынок новинка выйдет 23 февраля 2018 года. Новый автомобиль обойдется от 46 200 долларов.