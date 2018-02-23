Европейская премьера Hennessey Venom F5 состоится в Женеве

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Стоит напомнить, что мировая премьера нового гиперкара Hennessey Venom F5 состоялась ещё в прошлом году на тюнинг-шоу SEMA, но тогда модель была не полностью готова к использованию. Ожидается, что на мотор-шоу в Женеве американское тюнинг-ателье привезёт полностью функциональную модель, которая сможет разогнаться до заявленных 480 километров в час.

На страницах американского автомобильного портала CarBuzz появилась информация о том, что новый гиперкар Hennessey Venom F5 будет показан гостям автосалона в Женеве, который начнет свою работу уже 6 марта нынешнего года. Примечательно, что в Швейцарию прибудет и Джон Хеннеси, руководитель американского тюнинг-ателье.

Что касается технических характеристик, то новому Hennessey Venom F5 не придётся «краснеть» перед европейскими конкурентами от Koenigsegg, Bugatti и Rimac. Американская модель приводится в движение 7,4-литровым битурбированным мотором с алюминиевыми цилиндрами, который способен генерировать 1 600 лошадиных сил при 1 762 Нм крутящего момента.

Новый Hennessey Venom F5 будет выпускаться тиражом всего в 24 экземпляра, стоимость каждого из которых составит не менее 1 600 000 долларов (примерно 91 200 000 рублей). Производство модели наладят на заводе Hennessey в американском штате Техас.