Nissan планирует создать «заряженного» конкурента для Ford Ranger Raptor

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На данный момент американская компания Ford готовится вывести на рынки Европы и Соединенных Штатов новый производительный пикап Ford Ranger Raptor, ориентированный на внедорожное вождение, что заставляет конкурентов задуматься о создании аналогичной модели. В Nissan не исключают, что пикап Navara также может получить экстремальную версию.

Согласно данным автомобильного издания Motoring, австралийское подразделение компании Nissan провело переговоры с головным офисом бренда, в результате чего был дан «зелёный свет» на создание производительной версии пикапа Nissan Navara. На данный момент такая информация не подтверждена официально.

Инсайдеры сообщают, что Nissan Navara, как и Renault Alaskan, разделяет производственную платформу с премиальным пикапом Mercedes-Benz X-Class, поэтому не исключено, что японский грузовик получит немецкий 3,0-литровый турбодизельный V6.

Ашвани Гупта, руководитель австралийского офиса Nissan, отметил, что на сегодняшний день выпуск производительного Nissan Navara действительно рассматривается, а у бренда есть все технологии для создания конкурента для Ranger Raptor. Не исключено, что японская модель окажется даже мощнее американского конкурента.