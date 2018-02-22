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В российском подразделении BMW назначен новый руководитель

Сегодня, 20:32

1 марта 2018 года российский филиал баварской автомобилестроительной компании BMW возглавит Штефан Тойхерт, который придет на смену Максимиллиану Келльнеру. Последний получит пост заместителя президента подразделения BMW Motorrad, где будет заниматься финансами и планированием.

Тойхерт пришел в BMW в 1993 году. В 2010 году он занял вакансию маркетингового отдела российского офиса BMW и числился на этом посту три года. Потом его назначили на должность регионального управляющего BMW в Восточной Германии. С 2016 года Тойхерт был гендиректором таиландского представительства баварского бренда. Полученные топ-менеджером навыки прошлых должностей должны отлично помочь ему в осуществлении его планов.

Отмечается, что Келльнер числился гендиректором BMW Россия меньше года. Он заменил на названной вакансии Елену Смирнову, которая оставила руководство филиалом по семейным обстоятельствам.


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