VistaNews.ru


Peugeot привезет в Женеву пятиметрового льва

Сегодня, 20:00

Французский машиностроительный гигант Peugeot готовится к Международной автомобильной выставке в Женеве. Ранее в сети сообщалось, что производитель привезет в Швейцарию новый седан Peugeot 508. Теперь же официальные лица французской марки рассказали, что в Женеву приедет пятиметровый лев, который будет красоваться на стенде рядом с Peugeot 508.

По словам представителей Peugeot, данная скульптура выступит в роли нового посла бренда. Созданием скульптуры льва занимаются специалисты подразделения Peugeot Design Lab, которые уже не в первый раз демонстрируют свое стремление к работе за пределами автомобилестроения. Огромный лев на мотор-шоу в Женеве выступит как символ гордости Peugeot, достижений и качества продукции марки.

 

При высоте в 4,7 метра длина скульптуры льва составит 12,5 метра. По словам представителей французской марки, огромный лев напомнит о том, что он уже почти 160 лет символизирует Peugeot. За счет размеров скульптуры французы хотят подчеркнуть авторитет бренда.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.