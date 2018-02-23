Peugeot привезет в Женеву пятиметрового льва

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Французский машиностроительный гигант Peugeot готовится к Международной автомобильной выставке в Женеве. Ранее в сети сообщалось, что производитель привезет в Швейцарию новый седан Peugeot 508. Теперь же официальные лица французской марки рассказали, что в Женеву приедет пятиметровый лев, который будет красоваться на стенде рядом с Peugeot 508.

По словам представителей Peugeot, данная скульптура выступит в роли нового посла бренда. Созданием скульптуры льва занимаются специалисты подразделения Peugeot Design Lab, которые уже не в первый раз демонстрируют свое стремление к работе за пределами автомобилестроения. Огромный лев на мотор-шоу в Женеве выступит как символ гордости Peugeot, достижений и качества продукции марки.

При высоте в 4,7 метра длина скульптуры льва составит 12,5 метра. По словам представителей французской марки, огромный лев напомнит о том, что он уже почти 160 лет символизирует Peugeot. За счет размеров скульптуры французы хотят подчеркнуть авторитет бренда.