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Представлен новый Infiniti QX50 на новой архитектуре

Сегодня, 03:00

Новый японский кроссовер Infiniti QX50 разработали на новой архитектуре с передним расположением агрегата и переднеприводным механизмом. Платформа рассчитана на универсальное применение, а в сегменте небольших люксовых внедорожников внедряет новые нормативы качества, жесткости кузова и простора в салоне.

Новое шасси рассчитано на передне- и полноприводные механизмы с фирменной КПП Intelligent AWD. Архитектура получила очень рациональную компоновку, благодаря чему новинка станет лучшей в классе по размерам салона и багажного отсека. Кроме того, клиренс кроссовера вырос на 218 мм, но это не повлияло на уменьшение пространства в салоне.

Архитектура нового Infiniti QX50 довольно жесткая, благодаря чему авто устойчиво к деформациям и вибрациям. Это позволяет передней и задней подвескам лучше работать.

Инженеры впервые внедряют методику, при которой компоненты первых прототипов подвески разработаны с помощью 3D-принтера. Трехмерная печать ускорила разработку экспериментальных образцов и упростила процесс изготовления. Встроенные амортизаторы улучшают комфортабельное движение, устраняют вибрации и снижают нежелательные колебания в кузове. Новые механизмы предложат и в базовом варианте исполнения автомобиля.


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