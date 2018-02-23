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В сети опубликовали первые рендеры нового Audi Q3

Сегодня, 05:00

Официальная презентация кроссовера люкс-класса Audi Q3 состоялась ещё в 2011 году, когда производитель воплотил Audi Cross Coupe Quattro в серию. Однако теперь в сети опубликовали рендеры нового кросс-купе.

Несмотря на то, что презентация нового кросс-купе Audi Q3 должна пройти уже в этом году, представители компании до сих пор держат в секрете информацию об особенностях автомобиля. На данный момент кроссовер проходит различные испытания, в сети появились шпионские снимки. Они и легли в основу рендеров от независимых специалистов.

 

Согласно рендерам нового Audi Q3, модель сохранит фирменный дизайн и габариты, однако внешний вид получит более спортивное и агрессивное исполнение. Модель также оснастят массивной радиаторной решеткой и фарами на светодиодах. Обновленный кроссовер Audi Q3 оснастят тремя рядами светодиодов для задних фонарей, однако специалисты уверены, что данное оснащение будет доступно лишь как дополнительная функция.


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