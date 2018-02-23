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Составлен ТОП-7 машин, которые невозможно продать на вторичном авторынке

Сегодня, 08:00

На отечественном вторичном авторынке есть множество самых разных подержанных авто, но некоторые модели после эксплуатации очень тяжело перепродать. Обозреватели российских специализированных изданий разработали рейтинг машин, которые нельзя сбыть на вторичном рынке.

Первая позиция списка представлена американским хэтчбэком Ford Fiesta, который по непонятным причинам очень тяжело продать даже если им немного пользовались. На второй строчке разместился чешский кроссовер Skoda Yeti, получивший 1,2-литровый бензиновый агрегат TSI не самого лучшего качества.

ТОП-3 закрыл «японец» Nissan Qashqai, который снабдили ненадежным двигателем объемом 1,2 литра, остальные модификации вполне нормально продаются. В ТОП-7 попал 3-дверный немецкий хэтчбэк Opel Astra J с непрактичным интерьером.

Далее стоит отметить американский седан Chevrolet Cruze, невостребованный на вторичном рынке из-за высокой стоимости. ТОП-7 закрыли Hyundai Tucson и Suzuki Grand Vitarta. Они не нравятся россиянам из-за ненадежных трансмиссий.


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