Эксперт назвал самый сложный момент в новых правилах прохождения техосмотра

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22 февраля в России вступили в силу новые правила прохождения техосмотра, которые по сравнению со старыми заметно ужесточились. Автомобильный эксперт Дмитрий Попов решил рассказать о самом сложном моменте в нововведениях. Специалист считает, что герметичность гидроусилителя может усложнить жизнь автолюбителям.

Напомним, согласно новым правилам техосмотра, введенным в России, усилитель руля не должен иметь какие-либо дефекты. Если они выявлены, то машину использовать запрещается.

Дмитрий Попов отметил, что существует множество автомобилей различных марок, у которых гидравлический усилитель и рулевая рейка являются единой системой. То есть, если при техосмотре будут выявлены какие-то дефекты, то придется «перелопатить полмашины», чтобы их устранить. На деле автомобилисты доливают жидкость в гидроусилитель и не тратят время на замену всего механизма. Однако если раньше россияне так делали без проблем, то теперь, когда в стране ввели новые правила прохождения техосмотра, гражданам придется мириться с нововведениями.