VistaNews.ru


Эксперт назвал самый сложный момент в новых правилах прохождения техосмотра

Сегодня, 06:00

22 февраля в России вступили в силу новые правила прохождения техосмотра, которые по сравнению со старыми заметно ужесточились. Автомобильный эксперт Дмитрий Попов решил рассказать о самом сложном моменте в нововведениях. Специалист считает, что герметичность гидроусилителя может усложнить жизнь автолюбителям.

Напомним, согласно новым правилам техосмотра, введенным в России, усилитель руля не должен иметь какие-либо дефекты. Если они выявлены, то машину использовать запрещается.

Дмитрий Попов отметил, что существует множество автомобилей различных марок, у которых гидравлический усилитель и рулевая рейка являются единой системой. То есть, если при техосмотре будут выявлены какие-то дефекты, то придется «перелопатить полмашины», чтобы их устранить. На деле автомобилисты доливают жидкость в гидроусилитель и не тратят время на замену всего механизма. Однако если раньше россияне так делали без проблем, то теперь, когда в стране ввели новые правила прохождения техосмотра, гражданам придется мириться с нововведениями.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.