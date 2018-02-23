Составлен рейтинг самых ненадежных кроссоверов в 2018 году

Сегодня, 07:00

Специалисты немецких автомобильных изданий провели исследования и выяснили, какие кроссоверы возрастом в два-три года в 2018 году можно считать самыми ненадёжными. Отмечается, что материал составлялся при участии автомехаников, которые проводят техосмотр в Германии, отличающийся скрупулёзностью и вниманием к мелочам.

На первом месте рейтинга расположился «японский Гелендваген» - компактный внедорожник Suzuki Jimny. Немецкие эксперты отметили, что более 7,6% владельцев таких моделей обращаются в сервис уже через два-три года использования машины. Далее в рейтинге ненадежных кроссоверов неожиданно расположились баварские BMW X5 и BMW X6, которые в первые годы ломаются у 6,9% клиентов.

Далее в рейтинге самых ненадежных автомобилей сегмента SUV расположился японский кроссовер Suzuki Grand Vitara, который «приглашает» своих владельцев в сервисный центр спустя три года в 6,8% случаев. Далее следует ещё один «японец» - Nissan Juke. Спорная в плане дизайна модель получила показатель в 6,0%. Что касается «лучшего из худших», то такой моделью стал Nissan Qashqai, который в первые годы использования ломается в 5,7% случаев.

Справедливости ради стоит отметить, что техосмотр в Германии существенно отличается от аналогичной процедуры в России. Немецкие эксперты отправляют машины на сервис при малейшем недостатке.