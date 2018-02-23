VistaNews.ru


Составлен рейтинг самых ненадежных кроссоверов в 2018 году

Сегодня, 07:00

Специалисты немецких автомобильных изданий провели исследования и выяснили, какие кроссоверы возрастом в два-три года в 2018 году можно считать самыми ненадёжными. Отмечается, что материал составлялся при участии автомехаников, которые проводят техосмотр в Германии, отличающийся скрупулёзностью и вниманием к мелочам.

На первом месте рейтинга расположился «японский Гелендваген» - компактный внедорожник Suzuki Jimny. Немецкие эксперты отметили, что более 7,6% владельцев таких моделей обращаются в сервис уже через два-три года использования машины. Далее в рейтинге ненадежных кроссоверов неожиданно расположились баварские BMW X5 и BMW X6, которые в первые годы ломаются у 6,9% клиентов.

Далее в рейтинге самых ненадежных автомобилей сегмента SUV расположился японский кроссовер Suzuki Grand Vitara, который «приглашает» своих владельцев в сервисный центр спустя три года в 6,8% случаев. Далее следует ещё один «японец» - Nissan Juke. Спорная в плане дизайна модель получила показатель в 6,0%. Что касается «лучшего из худших», то такой моделью стал Nissan Qashqai, который в первые годы использования ломается в 5,7% случаев.

 

Справедливости ради стоит отметить, что техосмотр в Германии существенно отличается от аналогичной процедуры в России. Немецкие эксперты отправляют машины на сервис при малейшем недостатке.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.