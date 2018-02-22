Эксперты рассказали, как ездить в сильные морозы

Сегодня, 17:16

В скором времени в Москве и области ожидаются сильные морозы. Следовательно для тех, что сядет за руль, эксперты составили несколько правил вождения.

Первоначально нужно проверить аккумулятор. При коротких городских поездках с частыми пусками батареи не всегда успевают восстанавливать заряд. Многие аккумуляторы имеют специальный глазок, оценивающий их состояние, но полностью надеяться на этот датчик нет смысла. Старый аккумулятор лучше на дому подвергнуть зарядке или поменять на новый.

Также на морозе масло в моторе становится более вязким и прокрутить двигатель становится более тяжело. Помимо того, уменьшается емкость батарей, следовательно ресурсов на запуск агрегата в морозную погоду довольно мало. На авто с МКПП перед запуском нужно выжать сцепление, так как КПП создает определенную нагрузку.

Помимо того, рекомендуется правильно соединять батареи при выключенных двигателях. Первоначально нужно присоединить клемму красного провода к положительному полюсу аккумулятора, а второй конец - к клемме батареи, заряд которой истощился. Затем нужно соединить черный провод с отрицательным полюсом клеммы, а второй конец провода следует зацепить за огромную железную половину кузова или двигателя авто с разряженным аккумулятором. Благодаря этому можно избежать короткого замыкания.

Кроме того, в списке рекомендаций числится совет по старту движения после минимального прогрева и медленная езда. Эксперты советуют не втыкаться в сугробы, продуть все замки и двери после мойки, не дергать резко двери, проветрить салон после поездки и по возможности не пользоваться ручным тормозным механизмом.