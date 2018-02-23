В Женеву может приехать концепт BMW M8 Gran Coupe

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Баварские машиностроители могут показать на автомобильной выставке в Женеве концептуальную модель BMW M8 Gran Coupe. На это указывают данные, озвученные в интернет-сообществе BMWBlog.

Баварская флагманская линейка BMW 8 Series ожидает пополнения, ведь в ближайшее время к ней присоединится большое купе BMW M8 Gran Coupe. Концепция данного автомобиля была раскрыта еще в 2010 году, однако немцы только сейчас дошли до того, чтобы воплотить ее в жизнь. Транспортное средство будет представлено в Женеве спортивным подразделением BMW M.

По данным представителей BMWBlog, кроме BMW M8 Gran Coupe на автомобильной выставке в Женеве может быть представлен кабриолет BMW M8 Convertible. Согласно слухам, баварцы не намерены озвучивать какие-либо подробности о новом концепте до его презентации в Швейцарии.

Инсайдерские данные указывают на то, что серийное купе BMW M8 Gran Coupe получит V-образную силовую установку объемом 4,4 литра с восемью цилиндрами. За счет турбонаддува ее производительность будет доведена примерно до 600 лошадиных сил. Также слухи гласят, что для агрегата готовится восьмидиапазонная автоматическая коробка передач ZF, передающая крутящий момент на полный привод. Новое купе сможет разгоняться до 100 километров в час за 3 секунды. В BMWBlog также утверждают, что предзаказ на новинку откроется к концу текущего года, либо в начале 2019 года.