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Mercedes-Benz представил новую версию фургона Sprinter

Сегодня, 19:41

Новый фургон Mercedes-Benz Sprinter дебютировал в третьем поколении. В Германии он уже доступен для заказа и предлагается минимум за 19 990 евро. В России заказ на новинку откроется будущим летом. У дилеров в РФ машина появится осенью. Рублевый ценник нового Mercedes-Benz Sprinter пока не озвучивается. В следующем году на рынке появится электрический фургон Mercedes-Benz eSprinter.

Важным решением для нового Mercedes-Benz Sprinter стала его обширная интеграция в Интернет. Это расширяет возможности транспортного средства, ведь для него уже разработаны такие сервисы как Mercedes PRO connect, способные взаимодействовать с передовыми мультимедийными комплексами MBUX.

Новый Mercedes-Benz Sprinter построен таким образом, чтобы максимально раскрыть возможности модели. Она может выступить в роли фургона, автобуса, головного модуля для кузовостроения, шасси для различных целей и так далее. В новинке применены три концепции привода. По сути, немцы создали машину, которую можно конфигурировать в сотни разнообразных версий с учетом потребностей клиентов.

 

 

Для Mercedes-Benz Sprinter следующей генерации предусмотрены два новых трансмиссии, которые будут взаимодействовать только с передним приводом. Машина будет комплектоваться девятидиапазонной гидротрансформаторной АКПП.


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