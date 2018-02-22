Российский автопарк на 61% состоит из иномарок

Сегодня, 16:53

26 миллионов жителей России предпочитают легковушки зарубежного производства. На это обращают внимание специалисты агентства «АВТОСТАТ». По их данным, на 1 января нынешнего года 61% легковых автомобилей в стране являлись иномарками.

Жители России, как и прежде, остаются приверженцами иномарок из Японии. Автопарк страны на 22,5% состоит именно из них. В общем, их число на отчетный период составляло в РФ 9,5 миллиона единиц.

Второе место в России занимают иномарки южнокорейского производства, которые в последние годы становятся бестселлерами в стране. Сейчас они занимают 10,5% автопарка РФ в количестве 4,5 миллиона единиц.

Третье место досталось немецким автомобилям с долей в 10,1%. Всего в России насчитывается 4,3 миллиона транспортных средств из Германии.

Автомобили из США имеют в России долю в 7,5%, а французскими машинами занято 5,1% автопарка страны. Аутсайдерами списка стали иномарки из Чехии и Китая с долей в 1,7 и 1,3% соответственно.

Автопарк России на 39% занят отечественными транспортными средствами, треть из которых выпущены под брендом LADA. Всего в РФ сосредоточено 16,5 миллиона автомобилей российских марок.