Skoda представит в Женеве новые версии моделей Octavia и Superb

Сегодня, 18:12

Чешские машиностроители представят общественности высокопроизводительную Skoda Octavia RS 245 Challenge Plus в рамках автомобильной выставки в Женеве, которая состоится в марте текущего года. Кроме того, на этом мероприятии представят доработанную Skoda Superb.

Основой для топовой Skoda Octavia RS 245 Challenge Plus послужит ранее представленная «заряженная» Skoda Octavia RS 245. В данное время производитель не раскрывает подробности новинки. Кроме того, не ясно, как будет выглядеть этот автомобиль. При этом чешские разработчики обещают, что машина изменится как снаружи, так и внутри. Ожидается, что она получит цифровую приборную панель, с которой автомобилисты уже успели познакомиться благодаря новой Skoda Karoq.

Также представители марки Skoda сообщили, что новая флагманская Skoda Superb теперь будет оснащаться двухлитровой установкой, производительность которой составит 268 лошадиных сил. Для агрегата предусмотрена семидиапазонная автоматическая коробка передач с двойным сцеплением. Ранее новая Skoda Superb продавалась с 277-сильным мотором и полным приводом.