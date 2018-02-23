Названы самые популярные цвета автомобилей в мире в 2017 году

Сегодня, 10:00

Эксперты, представляющие компанию BASF, выпускающую краску, раскрыли подробности своего масштабного исследования, которое позволило перечислить самые популярные цвета автомобилей. В изыскании учитывались данные глобального рынка за 2017 год.

Исследование показало, что самым востребованным в 2017 году оказался белый цвет, охвативший почти 40% глобального автомобильного рынка вне зависимости от сегмента. Также в рейтинг самых востребованных цветов по версии компании BASF вошли черный, серый и серебристый. На них в 2017 году на европейском рынке пришлось 78% реализованных автомобилей. Эта же цифра учитывает и белые автомобили в ЕС.

Серый цвет по популярности «догоняет» черный. На него пришлось 13% реализованных машин по всему миру в 2017 году. Далее в рейтинге идут синий, красный и коричневый цвета.

Стоит сказать, что в Европе в минувшем году выросла популярность автомобилей с кузовом ахроматических цветов. Данная тенденция имела место в среднем и компактном классах. Такие машины заняли в 2017 году 79% общих продаж в вышеназванных сегментах. Также статистика гласит, что самыми популярными цветами для кроссоверов в Европе стали белый, черный и синий.