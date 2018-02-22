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Новый кросс-хэтчбек KIA Picanto X-Line добрался до России

Вчера, 22:00

Российские дилеры корейской компании KIA начали принимать заказы на новый «внедорожный» хэтчбек KIA Picanto X-Line, который дебютировал ещё в сентябре 2017 года на мотор-шоу во Франкфурте. Отмечается, что за базовое исполнения новинки придётся выложить 809 900 рублей, но новинка имеет довольно современный список оснащения.

Что касается внешности, то новый KIA Picanto X-Line от стандартного исполнения корейского хэтчбека отличается некоторыми «внедорожными» дополнениями. Так, модель поставлена на эксклюзивные колесные диски размерностью в 15 дюймов, а также получила молдинги, пластиковый внедорожный обвес, расширители колесных арок, пластиковые акценты на передней части кузова и увеличенные бамперы.

Если говорить о более практичных на бездорожье новшествах, то новый KIA Picanto X-Line получил полностью перенастроенную подвеску и увеличенный на 15 мм дорожный просвет. Также новинка отличается защитой днища.

 

 

Под капотом KIA Picanto X-Line расположился 1.2-литровый бензиновый мотор, который способен генерировать 84 лошадиные силы, работая в тандеме с 4-диапазонным «автоматом». Помимо этого, заказчиков порадует современный 7-дюймовый мультимедийный центр, который имеет шесть динамиков и поддержку смартфонов.


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