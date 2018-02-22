В России вступили в силу новые правила прохождения техосмотра

Вчера, 23:00

В России изменяется процедура прохождения техосмотра. Нововведения вступают в силу 22 февраля текущего года.

Официальный портал правительства РФ представил документ, который требует, чтобы транспортное средство обязательно имело не только аварийный знак остановки, но и аптечку. Кроме того, новым постановлением запрещается управление машиной, имеющей дефекты в усилителе рулевого управления. Если автомобилист решит использовать зимнюю резину, то он должен установить на машину полный набор покрышек. Документ не разрешает снимать с транспортного средства стоковые устройства для очищения и мойки стекол. Также не допустима установка различных элементов и пленок на осветители автомобиля.

Министерство экономики России уже имеет готовый план по продолжению реформы правил прохождения ТО. О его подготовке распорядился президент РФ. Если план одобрят, то в стране процедура прохождения техобслуживания будет фиксироваться на видео и фото.

В России все чаще случается так, что гражданам продают диагностические карты ТО, благодаря чему они освобождают себя от процедуры прохождения техосмотра. Если же ввести обязательную фото- и видеофиксацию ТО, продажа диагностических карт станет невозможной. Операторов техосмотра теперь будет контролировать Ространснадзор. Для этого правительство выделит ведомству 186 миллионов рублей.