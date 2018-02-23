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Определен наиболее "мужской" подержанный автомобиль в РФ

Сегодня, 05:25

Аналитики отечественного специализированного портала CarPrice перед Днем Защитника Отечества установили, какой подержанный автомобиль в РФ считается более «мужским». С этой целью был проведен анализ наиболее востребованных авто с пробегом среди мужчин.

В результате исследования, наиболее «мужским» авто с пробегом считается Ford Focus третьего поколения. Средний возраст обладателя такой машины достигает 35 лет. Машина представлена в кузове седан в черном цвете и оснащена АКПП.

В перечень других «мужских» автомобилей попали рестайлинговый Skoda Octavia II, рестайлинговый Ford Focus II, Chevrolet Lacetti, Volkswagen Passat B6, Ford Focus II, Chevrolet Cruze II, Volkswagen Polo II и Hyundai Solaris I. Отмечается, что эксперты взяли временной промежуток по продажам на вторичном рынке с 2017 по начало 2018 года. За этот период исследовали 165 000 авто.


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