Представлен седан Peugeot 508 нового поколения

Сегодня, 18:00

Французский альянс PSA Group представил новую генерацию седана Peugeot 508 – автомобиль получил яркий и современный дизайн, а также серьёзно расширил список оснащения. Ожидается, что на европейском рынке модель составит серьёзную конкуренцию новому Volkswagen Arteon и баварскому BMW 3-Series.

Новый Peugeot 508 в плане внешности получил целый ряд сходств с концептами Peugeot Instinct и Peugeot Exalt. Модель оснащается совершенно новой и более агрессивной радиаторной решеткой, а также пересмотренными бамперами и LED-оптикой. Кроме того, на передней части кузова нашли место хромированные вставки по бокам от сплиттера.

Интерьер нового поколения Peugeot 508 примечателен полностью цифровой приборной панелью i-Cockpit, которая уже была показана на новых кроссоверах Peugeot 3008 и Peugeot 5008. Отделка интерьера выполнена из кожи, алькантары и декоративных деревянных вставок.

Что касается технических характеристик, то новый Peugeot 508 оснащается 1,6-литровым бензиновым мотором с турбонаддувом, который способен выдавать 177 или 217 лошадиных сил в зависимости от варианта исполнения. В роли трансмиссии выступает 8-диапазонный «автомат». Отмечается, что производство Peugeot 508 наладят в Китае и во Франции, а дебют на рынке запланирован на конец 2018 года.