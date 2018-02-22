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Эксперты назвали наименее дешевеющие марки автомобилей

Сегодня, 17:07

В глобальной сети появился перечень наименее дешевеющих марок автомобилей в России. Список составлен специалистами агентства «Автостат».

Рейтинг сформирован по индексу остаточной стоимости машин. Специалисты отметили, что наименьшее падение стоимости наблюдается у тех автомобилей, которые за три года выросли в цене больше всего.

В среднем сегменте наилучшим результатом отличилась японская марка Mazda, у которой сохранность остаточной стоимости автомобилей составляет 97,32%. Вторая позиция в рейтинге досталась Toyota с результатом в 94,98%. Третье место занято маркой Subaru (90,60%).

В числе брендов, продающих премиальные автомобили, наилучший результат выявлен у шведской марки Volvo с сохранностью остаточной стоимости моделей в 87,06%. Вторая позиция в данной нише досталась японскому бренду Lexus с показателем в 82,35%. Также в тройке числится немецкий бренд Porsche (82,02%).


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