1,8-литровый двигатель LADA Vesta SW оказался производительнее заявленного в ПТС

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Согласно информации, обнародованной белорусским порталом ABW.By, на тесты вывели новый LADA Vesta SW Cross. Оказалось, что производительность авто достигает 140 л.с., а не 122, как заявлено в ПТС.

Отмечается, что на момент проведения тест-драйва российский универсал обладал пробегом только в 1 700 км. В моторном отсеке тестового авто размещался 1,8-литровый двигатель с отдачей 122 лошадиные силы. Эти данные были прописаны в паспорте. Но после тестов достигнутые результаты производительности приятно впечатлили экспертов. Мощность достигла 140 «лошадок».

Предельная скорость LADA Vesta SW превысила отметку в 175 км/ч, но для этого пришлось достичь показателя крутящего момента до 6099 оборотов. Автомобиль был заправлен бензином АИ-95 высокого качества. Раньше сообщалось, что на краш-тестах LADA Vesta SW получил неутешительные результаты.