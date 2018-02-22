KIA планирует расширить линейку фастбека Stinger и создать пикап

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Первый в истории компании KIA серийный спорткар, KIA Stinger, смог привлечь внимание общественности и заслужить положительные отзывы от прессы. Представители американского офиса компании KIA рассказали о планах по развитию модели.

Орт Хедрик, вице-президент по планированию продуктов североамериканского подразделения KIA, во время общения с журналистами Wards Auto опроверг слухи о том, что Stinger в скором времени станет отдельным суббрендом. Топ-менеджер заверил, что модель и дальше будет работать на повышение репутации марки KIA на мировом автомобильном рынке.

Стоит отметить, что на рынке Соединенных Штатов в январе 2018 года местные клиенты приобрели 1 021 фастбек KIA Stinger, что может считаться более чем удовлетворительным результатом. Господин Хедрик не исключает, что в дальнейшем могут появиться и новые версии модели, охватывающие максимальную аудиторию.

Также топ-менеджер заявил, что KIA не планирует разрабатывать субкомпактный кроссовер, как это делает материнская компания Hyundai. Вместо этого бренд видит больше возможностей в C-сегменте. Кроме того, в настоящее время корейские разработчики рассматривают возможность создания пикапа, который разделит шасси с готовящимся к премьере Hyundai Santa Cruz.