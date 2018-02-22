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В сеть просочились первые изображения нового SEAT Tarraco

Сегодня, 09:09

Не так давно компания SEAT, входящая в состав концерна Volkswagen, раскрыла название нового полноразмерного кроссовера, который получит имя SEAT Tarraco. Примечательно, что внешность модели уже рассекречена в сети, а внедорожник получит узнаваемый «фамильный» дизайн.

На страницах американского автомобильного издания motor1 появились свежие изображения нового кроссовера SEAT Tarraco, которые были «слиты» на странице MQB-Coding & Retrofit в социальной сети Facebook. Примечательно, что снимки попали в сеть буквально через два дня после того, как разработчики озвучили официальное название модели. Инсайдеры сообщают, что изображения удалось скачать с мультимедийной системы нового кроссовера.

Известно, что новый SEAT Tarraco будет построен на основе производственной платформы MQB, разработанной инженерами Volkswagen. Данное шасси также лежит в основе Skoda Kodiaq и семиместного Volkswagen Tiguan Allspace. Ожидается, что в моторную линейку войдут 1,4- и 2,0-литровые двигатели TSI.

Модель SEAT Tarraco является одним из шести новых автомобилей, которые будут выпущены испанским брендом до 2020 года. Большая часть новинок является внедорожниками и кроссоверами, но разработчики не оставят без внимания и хэтчбеки. Не исключено, что новый SEAT Tarraco покажут на мотор-шоу в Женеве в марте.


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