«Автотор» пересмотрел прогноз по выпуску на 2018 год

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Руководство калининградского машиностроительного гиганта «Автотор» в 2018 году рассчитывает на увеличение выпуска автомобилей на 30-45% по сравнению с результатами 2017 года. Данная информация озвучена председателем совета директоров предприятия Валерием Горбуновым.

Напомним, в минувшем году с конвейера завода «Автотор» сошла 144 561 машина. Предприятие увеличило объем производства в сравнении с результатом 2016 года на 53,2%.

Изначально руководство завода «Автотор» планировало в 2018 году увеличить выпуск автомобилей на 10%. Теперь же предприятие рассчитывает улучшить свои показатели минимум на 30%, а наилучший ход работы площадки предполагает 45-процентный «плюс».

Руководство завода «Автотор» уверено в росте своих показателей, так как в 2018 году на предприятии начнется выпуск десяти новых моделей. А пока площадка собирает 30 машин марок BMW, KIA, Hyundai и Genesis.