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УАЗ выпустил дизайнерские «треники» и футболки

Сегодня, 08:00

УАЗ выпустил дизайнерские «треники» и футболки. Ульяновские машиностроители запустили онлайн-магазин одежды, о чем проинформировал пресс-центр предприятия.

Дизайнером первой коллекции одежды, которая вышла ограниченным тиражом, выступила Мила Выборных. Героями коллекции стали внедорожник УАЗ, а также отечественный боксер Костя Цзю.

В пресс-релизе Ульяновского автомобильного завода сообщается, что в онлайн-магазине будут продаваться толстовки, футболки, шапки, спортивные костюмы, худи и майки. Все предметы гардероба подойдут для любителей активного образа жизни. В первую очередь, новая одежда от УАЗ предназначена для мужчин, но все изделия имеют «женские» размеры, чтобы представительницы прекрасной половины человечества тоже смогли выбрать для себя ту или иную вещь.


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