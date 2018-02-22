Представлен новый семейный универсал Volvo V60

Сегодня, 04:00

Шведские машиностроители представили семейный универсал Volvo V60 следующей генерации. Автомобиль дебютировал на специальной выставке в Стокгольме. Новинка стала гибридной и будет продаваться с двумя вариантами силовой установки, производительность одной из которых составит 390 л.с. При этом машина не лишилась традиционных ДВС. Также для автомобиля предусмотрены самые новые системы безопасности.

Основой для нового универсала Volvo V60 послужила модульная платформа SPA. Она уже зарекомендовала себя на моделях Volvo XC60 и 90-й серии. В длину новинка измеряет 4 761 миллиметр, а размер колесной базы равен 2 872 мм.

В багажном отделении универсала Volvo V60 нового поколения имеется 529 литров пространства. Если сложить второй ряд кресел, то оно увеличится до 1 364 л.

Бензиновая силовая линейка нового Volvo V60 представлена моторами Т5 и Т6 тягой 225 и 275 л.с. Кроме того, машина будет продаваться с дизельными D3 и D4 мощностью 135 и 165 л.с. Также для нового Volvo V60 предусмотрены две гибридных установки: Т6 и Т8 тягой 340 и 390 л.с. соответственно.

Из электроники нового Volvo V60 стоит выделить систему City Safety. Она способна «видеть» не только пешеходов, но и велосипедистов, а также крупных животных, чего на рынке еще нет ни у одной марки. В случае опасности система City Safety использует автоматическое торможение. Кроме того, Volvo V60 получил полуавтономное управление Pilot Assist.