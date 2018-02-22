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Больше не Seat: Рассекречен новый хот-хэтч Cupra Ibiza

Сегодня, 03:00

Марка Cupra, которая отделилась от Seat, готовится к Женевской автомобильной выставке. Бренд привезет на мотор-шоу новый хот-хэтч Cupra Ibiza. Накануне фотошпионы рассекретили внешность транспортного средства в глобальной сети.

Движущей силой высокопроизводительного хэтчбека Cupra Ibiza является турбированная установка объемом 2.0 литра, которая уже зарекомендовала себя на модели Volkswagen Polo GTI. Мотор комплектуется шестидиапазонной роботизированной трансмиссией DSG. Мощность двигателя составляет 200 лошадиных сил. Первую «сотню» хот-хэтч Cupra Ibiza набирает за 6,7 секунды, а порог скорости автомобиля обозначен на отметке в 233 километра в час.

Хэтчбек Cupra Ibiza поставлен на колесные диски размерностью 18 дюймов. Автомобиль получил углепластиковый задний спойлер. Салон машины отделан алькантарой, декоративными панелями с имитацией карбона. Кроме того, хот-хэтч получил цифровую приборную панель.

Seat объявил о запуске отдельного бренда Cupra в начале текущего года. Под этой маркой будут выпускаться исключительно «заряженные» автомобили. С логотипом Cupra общественность познакомили еще прошлым летом.

 

 

 

 

Ранее модификация Cupra предусматривалась для модели Leon в кузовах универсал и хэтчбек. Она имеет под капотом 300-сильный двухлитровый турбомотор.


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