Обновленный кроссовер SsangYong Tivoli выехал на тесты

Сегодня, 05:00

Автомобильные папарацци сфотографировали прототип обновленного компактного кроссовера SsangYong Tivoli во время его дорожных испытаний. Информации о дате дебюта транспортного средства пока нет.

На испытаниях прототип обновленного кроссовера SsangYong Tivoli был закамуфлирован маскирующей пленкой, однако специалисты сумели разглядеть изменения, которые претерпел автомобиль. Так, было замечено, что машина обзавелась иной оптикой, выполненной в стиле Rexton следующей генерации. Также новинку оснастили другим передним бампером с увеличенным воздухозаборником. Кроме того, для обновленного SsangYong Tivoli предусмотрены иные радиаторная решетка и задние осветители.

Обновленный кроссовер SsangYong Tivoli будет оснащаться продвинутой информационно-развлекательной установкой с крупным тачскрином. Также автомобиль обзаведется новой центральной консолью, улучшенной фронтальной панелью, иным блоком управления климатической системой. Изменится ли силовая линейка паркетника, пока неясно.

Для россиян сейчас доступен актуальный SsangYong Tivoli с 1,6-литровым двигателем тягой 128 лошадиных сил. Мотор агрегатируется шестиступенчатыми МКПП и АКПП, передающими крутящий момент на передний привод. В базовом исполнении машина доступна в РФ за 999 000 рублей, а самый дорогой вариант паркетника предлагается за 1 269 000 рублей. Кроме того, в России продается длиннобазный SsangYong Tivoli XLV за 1 439 000 рублей.