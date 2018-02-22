Назван ТОП-10 самых ходовых подержанных авто в январе

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Cпециалисты отечественного исследовательского центра «АВТОСТАТ» провели анализ выложенных на сайте Drom.ru объявлений о продаже машин за январь 2018 года. Согласно исследованиям, наибольшей популярностью пользовался подержанный Ford Focus, выпущенный в 2012 году.

В январе нынешнего года благодаря данному сайту продали 165 000 авто, которые выпустили в период с 2008 по 2017 годы. Объявлений о реализации Ford Focus 2012 аналитики зафиксировали на уровне 985 штук, но средний пробег машины стал равен 90 000 км, а средневзвешенная цена равняется 503 тысячам рублей. Второе место досталось российской LADA Priora 2011, получившей 850 объявлений, а пробег достиг 104 200 км со средней стоимостью в 235 000 рублей.

ТОП-3 закрывает LADA Priora 2012 с количеством в 845 объявлений. Он проехал 98 000 км, а за него платили 260 000 рублей. В ТОП-10 попали Toyota Corolla 2008 (835 ед., 462 600 рублей), LADA Priora 2010 (770 шт., 216 700 рублей), LADA Priora 2008 (705 ед., 177 300 рублей), Hyundai Solaris 2011 (700 шт., 438 200 рублей), Hyundai Solaris 2012 (675 ед., 460 900 рублей) и LADA Granta 2013 (655 шт., 277 700 рублей).