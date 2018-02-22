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Составлен ТОП-5 самых распространенных уловок сотрудников ГИБДД

Сегодня, 07:00

Не секрет, что основной задачей сотрудников ГИБДД является слежение за порядком на дорогах, но некоторые недобросовестные автоинспекторы больше беспокоятся о собственном материальном благополучии. Журналисты российских автомобильных изданий составили рейтинг самых распространенных уловок сотрудников ГИБДД и способы борьбы с противоправными действиями.

Прежде всего недобросовестные сотрудники ГИБДД пытаются ложно обвинить водителя в нахождении за рулем в нетрезвом виде. Отмечается, что сотрудник ГИБДД на алкотестер устанавливает мундштук, смазанный спиртом, после чего предлагает «пьяному» водителю решить проблему на месте. В данном случае стоит следить за тем, чтобы мундштук был новым.

С целью поднять статистику по розыску, сотрудники ГИБДД иногда прибегают к неправомерным действиям. На стоянке находится автомобиль с повреждением, после чего владелец обвиняется в том, что он скрылся с места ДТП. При себе всегда следует иметь страховые документы об авариях. Кроме того, автоинспекторы любят сидеть в «засаде» и поджидать автолюбителей, обгоняющих медленные грузовики.

Кроме того, дорожная полиция может выписать штраф за неправильной пропуск пешеходов на переходе, от чего защититься можно только видеорегистратором. Также гаишники могут поджидать водителя за неисправным железнодорожным переездом.


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