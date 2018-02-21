В Subaru считают, что в России низкокачественный дизель

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Руководство японской марки Subaru по-прежнему не желает поставлять на российский рынок дизельные автомобили. В качестве причины для подобного решения указывается низкое качество данного типа топлива в стране.

Сегодня представители Subaru сообщили, что в планы компании не входит экспортировать в Россию собственное дизельное топливо, а предлагаемое в стране горючее не соответствует стандартам качества.

Отметим, что дизельные версии моделей от японского производителя уже предлагаются на европейском рынке. Одним из наиболее востребованных автомобилей марки является внедорожник Forester, который оснащается 2,0-литровым дизельным мотором с турбонаддувом, развивающим 147 лошадиных сил.

При этом другие автопроизводители на протяжении нескольких лет успешно предлагают на российском рынке модели, работающие на «тяжелом» топливе. Среди них также есть премиальные бренды, например, Land Rover, Volvo, Mercedes-Benz и BMW.