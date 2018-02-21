Представлен новый фургон Peugeot Rifter

Сегодня, 19:05

Французская компания PSA презентовала новый коммерческий фургон Peugeot Rifter, который базируется на том же шасси, которое лежит в основе Opel Combo и Citroen Berlingo. Стоит отметить, что новинка по сути представляет собой «наследника» известного в Европе и РФ фургоне Peugeot Partner.

Разработчики из PSA Group рассекретили внешность и некоторые технические характеристики нового фургона Peugeot Rifter, который пришёл на смену Peugeot Partner. Отмечается, что публике модель покажут на автосалоне в Женеве, который для представителей прессы откроется уже 6 марта 2018 года.

Новый Peugeot Rifter базируется на шасси EMP2, которое также является основой для Opel Combo и Citroen Berlingo. Французский LCV будет предложен в стандартном и удлиненном вариантах колёсной базы, при которых длина кузова составит 4 400 и 4 700 мм соответственно. Объём багажного отсека составляет 775 литров, но при сложенных сидениях полезное пространство увеличивается до 4 000 литров.

Что касается линейки моторов, то бензиновая гамма будет представлена 1,2-литровым агрегатом в вариантах мощности на 110 и 130 лошадиных сил. Что касается дизельной линейки, то тут будет предложен 1,5-литровый мотор в форсировке на 75, 100 и 130 «лошадок».