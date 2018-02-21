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«Ингосстрах» приступил к продаже полисов КАСКО через интернет

Сегодня, 17:39

«Ингосстрах» доработал мобильное приложение, в котором появилась возможность самостоятельного осмотра авто для страхования КАСКО. Теперь пользователи приложения смогут приобрести полис в интернете.

Чтобы воспользоваться приложением, достаточно заполнить анкету, предоставить фото документов и машины. В приложении доступна функция сканирования свидетельства о регистрации, а также ПТС и водительских прав. После того, как сотрудники страховой компании получат документы, они свяжутся по видеосвязи с клиентом, чтобы дистанционно осмотреть авто. После проведения оплаты клиент получит полис по электронной почте.

На этом «Ингосстрах» не намерен останавливаться. Позднее в приложение добавят возможность урегулирования убытков по КАСКО. Сейчас в мобильном приложении можно приобрести полис ОСАГО, застраховать авто для путешествий. Помимо того, клиенты смогут застраховать недвижимость.


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