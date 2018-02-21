Новый споткар Porsche 911 GT3 RS стал доступен для заказа в России

Вчера, 22:00

Компания Porsche открыла приём предзаказов на новый спорткар 911 GT3 RS в России. Официальная презентация автомобиля должна состояться на автосалоне в Женеве, при этом модель выйдет на российский рынок в августе нынешнего года.

Мощнейшая версия серийного Porsche 911, оснащённого атмосферным мотором, стоит по меньшей мере 13 109 000 рублей. Новинка, построенная на базе 911 GT3, получила под капот 4,0-литровый «атмосферник», который способен развивать 520 лошадиных сил. В тандеме с двигателем работает 7-ступенчатая трансмиссия PDK.

Автомобиль также получил модифицированную ходовую часть с доработанной функцией управления задними колёсами, что позволило добиться максимальной динамики и точного управления. На разгон до 100 км/ч новый Porsche 911 GT3 RS тратит всего 3,2 секунды, а его максимальная скорость составляет 312 км/ч.

Отмечается, что за последний год это уже третий спорткар компании класса GT, на котором можно ездить по дорогам общего пользования. Ранее Porsche выпустила спорткары 911 GT3 и 911 GT2 RS. Как и для других моделей данного класса, для новинки предлагается пакет доработок Clubsport, в который вошли каркас безопасности, шеститочечный ремень безопасности, огнетушитель и подготовка для установки аварийного выключателя аккумулятора.