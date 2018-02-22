Рассекречены свежие данные о новом поколении Toyota Camry для РФ

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Новая Toyota Camry уже скоро появится у российских дилеров марки, однако компания не спешит раскрывать все детали об автомобиле. Между тем к журналистам попал документ, в котором указаны некоторые особенности новинки.

Для РФ седан Toyota Camry сконструируют на новой платформе GA-К. Судя по документации, данное шасси не будет иметь общих деталей с предшественником, а это означает, что Camry V70 окажется совершенно новым авто.

Новинка станет ниже и шире по сравнению с актуальной моделью. Существенной доработке подвергнется аэродинамика седана, например, задний спойлер из элемента декора превратится в рабочий элемент. Также усилят центральный тоннель, пол, пороги и лонжероны, а капсулу безопасности выполнят из высокопрочной стали.

В компании применят лазерную сварку в местах с наибольшей нагрузкой. Жесткость кузова на кручение повысится за счёт дополнительных усилителей, распорок и точек сварки. Кроме того, у новой Toyota Camry должна измениться управляемость из-за применения многорычажной задней подвески вместо McPherson.

Колёсная база седана увеличится на 50 мм, однако багажный отсек уменьшится с 506 до 493 литров. Водитель теперь будет сидеть ниже, при этом рулевое колесо разместят более вертикально. Остальные подробности о новой Toyota Camry появятся ближе к презентации.