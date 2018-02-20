Audi отзывает почти 5000 проданных в России авто из-за риска возгорания

Вчера, 22:00

Российское подразделение компании Volkswagen сообщило о проведении сервисной акции, затрагивающей 4 857 автомобилей Audi. Как сказано в сообщении Росстандарта, отзыв проводится из-за возможного дефекта нагревательного элемента климат-контроля.

Под отзывную кампанию попадут модели Audi А4, А5 и Q5, проданные в РФ с 2011 по 2016 год. Уточняется, что отзыв проводится по причине риска выхода из строя дополнительного нагревательного элемента климатической системы, что отдельных случаях может закончиться оплавлением или даже возгоранием.

Специалисты бренда заменят на потенциально опасных машинах нагревательный элемент. Ремонт будет проводиться бесплатно для автовладельцев, то есть за счёт компании-производителя. О необходимости обратиться в сервисный центр владельцев отзываемых автомобилей уведомят в индивидуальном порядке.

Вместе с тем Росстандарт уже обнародовал список VIN-номеров проблемных Audi А4, А5 и Q5, благодаря чему у россиян есть возможность самостоятельно узнать, попадает ли их машина под сервисную акцию.