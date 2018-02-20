Управление мелиорации земель по Ростовской области покупает иномарку за 1,4 млн рублей

Вчера, 20:38

Ростовское Управление мелиорации земель намерено приобрести новый автомобиль стоимостью 1 400 000 рублей. Соответствующая заявка была оставлена на портале государственных закупок.

Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ростовской области планирует приобрести кроссовер Hyundai Creta. Автомобиль должен оснащаться 2,0-литровым двигателем, способным развивать 149 лошадиных сил. В список оборудования войдут круиз-контроль, задние парковочные датчики, подогрев всех сидений, климат-контроль и систему мультимедиа с сенсорным дисплеем, поддержкой Apple CarPlay/Android Auto и навигатором.

Согласно договору, кроссовер доставят в течение трёх дней после подписания контракта в Мартыновский район. Как подчеркнул Олег Мальцев, директор донского подразделения «Ростовмлиоводхоз», ведомство закупает иномарку для служебных целей.

В частности, на Hyundai Creta работники будут отправляться на оросительный канал. Господин Мальцев отметил, что для этих целей УАЗ «Патриот» не подходит из-за высокого расхода топлива, а LADA 4x4 из-за того, что не способна проезжать по любым дорогам.