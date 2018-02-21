Следующий SsangYong Actyon получит электромотор и светодиодную оптику

Сегодня, 06:30

Южнокорейская омпания SsangYong обнародовала тизерные изображения прототипа электрического «паркетника» e-SIV, который даёт представление о дизайне следующей генерации Korando, известного россиянам как Actyon.

Судя по тизерам, SsangYong e-SIV оснастили трапециевидной решёткой радиатора, как у нового Rexton, узкими головными фарами, объединёнными светодиодной полоской. Помимо этого, на данном концепт-каре компания намерена показать технологии, которые планируется использовать на грядущих электрических и автономных моделях корейского бренда.

Название новинки означает Electronic Smart Interface Vehicle – электрокар с «умным» интерфейсом. Кроссовер оснащается электрическим мотором, выдающим 190 лошадиных сил. Максимальная скорость SsangYong e-SIV составляет 150 км/ч, а запас хода новинки равен 450 километров.

При этом восполнить запас комплекта батарей автомобиля до 80% можно всего за 50 минут. Публичная презентация электромобиля состоится уже через пару недель на автосалоне в Женеве.