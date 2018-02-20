Genesis привезёт в Россию кроссовер к 2020 году

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Премиальный бренд Genesis, принадлежащий компании Hyundai, стал официальном перевозчиком Российского инвестиционного форума в Сочи, а глава «Хендэ Мотор СНГ» рассказал о планах марки на Российском рынке. Отмечается, в 2020 году в РФ дебютирует первый кроссовер бренда и новое поколение седанов.

Алексей Калицев, руководитель «Хендэ Мотор СНГ», во время общения с журналистами рассказал, что бренд Genesis рад стать официальным партнеров Российского инвестиционного форума в Сочи. Топ-менеджер напомнил, что марка является официальным перевозчиком форума с 2016 года.

Партнерство с таким мероприятием, по мнению господина Калицева, станет отличным шагом для продвижения бренда в России, ведь бизнесмены являются основной целевой аудиторией марки. Потенциальные клиенты смогут «на себе» опробовать новый седан Genesis G80, убедившись в его качестве.

Отмечается, что в 2020 году Genesis привезет в Россию новое поколение седанов, а также дебютный для марки кроссовер. Основными плюсами моделей станет полный привод во всех комплектациях, что важно для российских дорожных условий. Кроме того, Genesis планирует строить отдельные от Hyundai дилерские центры, но при этом количество представительство вырастет несущественно.