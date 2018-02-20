Компания Jaguar Land Rover отзовёт более 26 000 автомобилей в КНР

Сегодня, 19:00

Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover и СП Chery Jaguar Land Rover Automotive сообщили о проведении сервисной акции, которая коснётся 26 307 автомобилей премиум-класса, реализованных на рынке Китая.

Согласно данным Главного госуправления технического и карантинного контроля за качеством товаров КНР отзывная кампания проводится в связи с возможностью утечки топлива. Британская компания намерена запустить отзыв 30 марта нынешнего года.

По словам представителей ведомства, угроза утечки горючего во внедорожниках Jaguar Land Rover возникает из-за некачественной сварки. Специалисты проверят проблемные автомобили и при необходимости произведут замену дефектных деталей. К сожалению, ещё неизвестно, какие модели каких годов выпуска затронет сервисная кампания.

Стоит напомнить, что в прошлом году в Поднебесной отозвали 20 048 транспортных средств. Это является рекордом и на 77% превышает показатель за предыдущий год.