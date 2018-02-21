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«АвтоВАЗ» увеличит российские продажи на 10% в 2018 году

Сегодня, 07:00

Отечественный машиностроительный гигант «АвтоВАЗ» в 2018 году рассчитывает увеличить российские продажи своей продукции на 10% при соответствующем росте рынка. Данная информация озвучена агентством «АВТОСТАТ» со ссылкой на президента ПАО «АвтоВАЗ», Николя Мора.

По словам топ-менеджера, руководство компании «АвтоВАЗ» считает, что в 2018 году в России продажи легковых и легких коммерческих автомобилей вырастут на 10%, однако такой рост зависит от множества факторов. «АвтоВАЗ» намерен сохранить свою долю на уровне 2017 года на отечественном рынке, и рассчитывает на 10-процентный рост своих продаж.

В 2017 году новые легковые и легкие коммерческие автомобили производства «АвтоВАЗ» были проданы в стране в количестве 311 588 единиц. Спрос на эти машины вырос в годовом сравнении на 17%. Доля LADA в РФ выросла на 1%.


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