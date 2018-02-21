Ravon запустил выгодные кредитные предложения в России

Сегодня, 06:00

Российский офис компании Ravon и «Русфинанс Банк» до конца февраля предлагают с наибольшей выгодой оформить кредит на любую модель марки. Соответствующей информацией поделилось агентство «АВТОСТАТ», ссылаясь на пресс-службу «Равон Моторс Рус».

По специальному предложению, рассчитанному на срок до 12 месяцев, при ставке от 4% годовых первоначальный взнос составит от 40%. Помимо этого, автомобили Ravon доступны в кредит с первоначальным взносом от 20% на срок до 60 месяцев. Отмечается, что россияне имеют возможность оформить такой кредит всего по двум документам.

Помимо этого, в текущем месяце по-прежнему будет действовать программа помощи на дорогах Ravon Assistance, воспользоваться которой могут хозяева любой модели Ravon, выпущенной не ранее марта 2017 года. Данным предложением могут воспользоваться и клиенты, оформившие кредит в рамках спецпредложения.

Ранее стало известно, что на российском рынке было реализовано 1 470 автомобилей бренда Ravon за январь, что в 3,3 раза больше прошлогоднего результата. Рыночная доля компании выросла с прежних 0,6 до 1,4%.

Самой востребованной у россиян моделью марки по-прежнему является Ravon Nexia, разошедшийся тиражом в 504 авто в прошлом месяце. Далее в рейтинге расположились Ravon R2 и Ravon R4 с 424 и 409 проданными в РФ машинами соответственно.