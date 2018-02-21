Эксперты: Электрокары могут обрушить мировые продажи нефти к 2030 году

Сегодня, 08:00

Эксперты международного рейтингового агентства Fitch сообщают, что пик уровня спроса на нефть может прийтись на 2030 год. Отмечается, что такая сценарий возможен в том случае, если рост популярности электрокаров будет продвигаться по оптимистичному сценарию.

Эксперты Fitch Ratings сообщили, что в 2017 году мировые автопроизводители отчитались о множестве технологических прорывов в сфере электрификации автомобилей, что сделало такие модели более привлекательными для клиентов. Ожидается, что новые достижения позволят существенно повысить запас хода электрокаров, а также снизить стоимость таких моделей для конечных потребителей.

Эксперты заявили, что на сегодняшний день существует два различных сценария по развитию электрокаров. В первом случае электрические автомобили не получат широкой популярности в мире, но пока тенденции складываются в пользу оптимистичного для «зелёных» моделей сценария.

Ожидается, что уже к 2025 году на мировом рынке ежегодно будет реализовываться порядка 10 000 000 электрокаров, а к 2040 году количество электрифицированных автомобилей в мировом автопарке превысить количество моделей с ДВС. При этом спрос на нефть начнет ощутимо снижаться после 2030 года.