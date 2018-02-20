Хардкорный суперкар Ferrari 488 GTB получит название Pista

Сегодня, 16:44

Итальянским машиностроителям показалось мало характеристик суперкара Ferrari 488 GTB, и разрабатывается его хардкорная модификация, которая в своем названии получит приставку Pista. Накануне внешность транспортного средства была рассекречена порталом Autocar, невзирая на то, что до официальной премьеры автомобиля осталось меньше месяца.

Ранее в глобальной сети появилось официальное видео компании Ferrari, в котором имел место намек на то, что у суперкара Ferrari 488 GTB появится еще более экстремальная версия. Также напомним, что недавно итальянцы уже показывали автомобиль общественности, но это была закрытая выставка. Тем не менее, на мероприятии нашелся фотошпион, который частично рассекретил внешность суперкара. По данным представителей компании Ferrari, доработанный суперкар станет самой мощной моделью итальянской марки. Движущей силой автомобиля станет установка с восемью цилиндрами объемом 3,9 литра. Ее производительность составит 700 л.с.

Внешность хардкорного Ferrari 488 GTB практически не изменится, но ее кузовные элементы частично будут изготовлены из карбона и алюминия. Кроме того, на машину установят активный задний спойлер. Также автомобиль получит облегченный салон и перенастроенное рулевое управление. Площадкой для публичной премьеры нового Ferrari 488 GTB станет Женевское мотор-шоу в марте текущего года.