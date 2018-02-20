Новый Mitsubishi Outlander PHEV получил рестайлинг и новый мотор

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Японская компания Mitsubishi рассекретила внешность и технические характеристики нового плагин-гибридного кроссовера Mitsubishi Outlander PHEV. Отмечается, что модель получила незначительные новшества во внешности, но при этом мотор был заменен на более современный и эффективный.

Что касается внешности, то новый плагин-гибридный кроссовер Mitsubishi Outlander PHEV получил несколько пересмотренную решетку радиатора, а также новую оптику, которая стала полностью светодиодной. В салоне автомобиля появился новый руль, а более качественные материалы отделки позволили обеспечить высокий уровень звукоизоляции.

Новый Mitsubishi Outlander PHEV лишился прежнего 2,0-литровыого бензинового мотора, который работал по циклу Отто. Новая силовая установка имеет рабочий объём в 2,4-литра и работает по циклу Аткинсона, что станет более экономичным и мощным решением.

Подробные технические характеристики нового бензинового мотора для Mitsubishi Outlander PHEV пока не раскрываются, но разработчики отметили, что производительность электрического двигателя выросла на 10%, а ёмкость литий-ионного аккумулятора прибавит 15% и увеличится до 13,8 кВт/ч. Вся информация о модели будет раскрыта уже 6 марта на автосалоне в Женеве.